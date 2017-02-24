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Каждый третий житель Латвии на работе сидит. Каждый пятый - ест у компьютера или телевизора. И практически все превышают норму потребления сахара. В результате, у половины латвийцев -лишний вес, а у 15-ти % и вовсе ожирение. Об этом сообщает Русское вещание LTV7.

Результаты большого теста здоровья Латвии, который прошли 42 тысячи человек, оказались неутешительными. Самым страшным врагом стройной фигуры, и хороших зубов диетологи называют сахар. Именно обилие сладких продуктов приводит к ожирению, диабету и проблемам сердечно-сосудистой системы.

"Мы рекомендуем в день съедать не больше 25 граммов сахара для взрослого, а для ребенка норма 15-20 граммов. И для сравнения могу сказать, что одна полулитровая бутылка сладкого напитка - это уже 50 граммов сахара. Для ребенка это трехдневная норма, для взрослого - двухдневная", - говорит диетолог Лолита Неймане.

Кстати, напиток, в котором сахара нет, - воду, латвийцы употребляют сравнительно хорошо, в среднем пять стаканов в день, а вот привычки приема пищи, особенно у людей молодых вызывают тревогу. Опрос показал, что 22% едят у компьютера, 15% едят поздно вечером, 12% едят в спешке, 12% регулярно переедают. И лишь 39% едят не спеша.

"Побольше готовить дома, побольше кушать дома, не торопясь, с семьей, за столом. Все меньше и меньше кушать в машине еду из бумажки", - советует Неймане.

Двигаются латвийцы тоже сравнительно мало. Половина занимается физической активностью реже раза в месяц, треть на работе только сидят.

"Мы не так много двигаемся, как бы хотелось, как надо было, больше сидим. Много что делаем в спешке, потому что нам надо сделать работу, успеть куда-то. Но есть и результат опроса, который меня очень приятно удивил. Это то, что 65% вообще не курит! У меня было чувство, что этот результат будет хуже. Позитивно удивило и то, что спим мы в среднем около 7,5 часов", - рассказал председатель правления Euroaptieka Иварс Нелсонс.

Оказалось, латвийцы любят поспать: 65% спят 7-8 часов. Каждый десятый спит 9 часов, а каждый 30-й и вовсе - 10. Кстати, больше спят люди, которые сильно загружены на работе. Однако со стрессом жители справляются не слишком успешно.

"Все, что делает человек - питается, движется, думает, ощущает - это комплекс. Если человек, к примеру, плохо питается, но очень хорошо движется и хорошо спит, то он не в норме. Если нет баланса во всем этом комплексе, то человеку трудно сказать, что он счастлив и него в жизни все хорошо", - поясняет врач-психотерапевт Гунта Анджане.

Напряжение ежедневно ощущает треть населения. Опрос проводился в аптеках, в нем приняло участие рекордное число респондентов - 42 тысячи.