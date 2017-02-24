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Сегодня, 24 февраля, в Рижском Мотор-музее открывается выставка "Гараж", где будут показаны самые яркие жемчужины из частных коллекций автолюбителей, а также клуба Античных автомобилей Латвии, информирует сайт музея.

В экспозиции представлены автомобили с особенной историей из нескольких эпох и стилей. В открытии примут участие директор музея Айвар Аксенокс, владельцы выставленных экспонатов и члены клуба Античных автомобилей Латвии.

Из наиболее ценных машин на выставке можно отметить итальянского ветерана 20-го века - автомобиль Aurea 600. Всего в мире сохранилось только три представителя этой марки.

Уникальным экспонатом также является Jaguar MK VIII, который был доставлен из США в плачевном состоянии. Автомобиль получил значительные повреждения во время урагана Катрина, но в Латвии его смогли восстановить.

Невозможно пройти мимо гигантов 30-х годов - американских автомобилей Packard и La Salle, которые выдержаны в традиционном дизайне.

Стремление энтузиастов искать новые сокровища автопрома в 1972 году переросло в создание клуба Античных автомобилей. Уже тогда в гаражах СССР можно было обнаружить потрясающие образцы, которые чаще всего были военными трофеями, отмечают организаторы выставки. Часть находок сейчас находятся в экспозиции музея.

Благодаря энтузиазму коллекционеров у посетителей выставки появилась возможность увидеть редкие автомобили.

Выставку можно посмотреть в любой день с 10.00 до 18.00.