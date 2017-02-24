Нового посла ОАЭ заставили раздеться в аэропорту "Рига" (25)

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Общество | 24 февраля 2017 года, 11:54

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани в Рижском аэропорту. Эту информацию радио Baltkom подтвердили в МИД Латвии.

После прибытия посла в Латвию работники аэропорта "Рига" потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не предоставили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии, отмечается в ноте.

Как сообщалось ранее, 9 февраля в Латвии открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что открытие посольства будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.

Комментарии 25
ХИ-ХИ 4 часа назад
Только геи и лесбиянки у нас в почете, остальные враги и шахиды.
Не смотря ни на что могут пощупать и понюхать даже дипломатическое лицо.
Можно тявкать, скулить и жаловаться, а все-равно страшно. Дожили до такого, что надо обязательно стянуть все силы, чтобы только защитили. А бедой всему длинный язык и отсутствие мозга.
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Muslim3 часа назад
Ты нормальный вообще? Где исламские законы, а где обычная законная гражданская просьба попросить лапать(а по-другому не назовешь) не на людях и мужчине, а женщине и приватно? В нормальных странах осматривают в приватных комнатах вне зависимости от расы и веры. А просить осматривать женщину - это вполне адекватная просьба, которую просят и немусульмане во всём мире. У меня кучи немусульманок-знакомых, которые в жизни бы не позволили осматривать-лапать себя мужчинам, даже в абстрактных целях абстрактной безопасности.

Да и вы, я думаю, тоже не сильно печетесь о Шариате, когда нажираетесь и тюлените на пляжах Турции, Туниса и Морокко. Ну это ладно, я не развожу "око за око", просто что б задумались.

Мало того, что не сделали, ещё и оскорбили и проигнорировали паспорт ДИПЛОМАТА. Даже если бы она "требовала своих законов" - оскорблять зачем? Ужасная некомпетенция и непрофессионализм.

Тем более, когда стране выгодно иметь таких партнеров, как ОАЭ, они выясняют отношения с дипломатами в аэропортах, показывая свой животный шовинизм.
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Мусульманские традиции4 часа назад
Это как можно, только приехала и уже Требует соблюдения Нами чуждых нам мусульманских традиций. А завтра что потребует? Нечего со своим уставом соваться в чужой монастырь!
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