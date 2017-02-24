Нового посла ОАЭ заставили раздеться в аэропорту "Рига" (25)
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани в Рижском аэропорту. Эту информацию радио Baltkom подтвердили в МИД Латвии.
После прибытия посла в Латвию работники аэропорта "Рига" потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не предоставили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии, отмечается в ноте.
Как сообщалось ранее, 9 февраля в Латвии открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что открытие посольства будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.
Не смотря ни на что могут пощупать и понюхать даже дипломатическое лицо.
Можно тявкать, скулить и жаловаться, а все-равно страшно. Дожили до такого, что надо обязательно стянуть все силы, чтобы только защитили. А бедой всему длинный язык и отсутствие мозга.
Да и вы, я думаю, тоже не сильно печетесь о Шариате, когда нажираетесь и тюлените на пляжах Турции, Туниса и Морокко. Ну это ладно, я не развожу "око за око", просто что б задумались.
Мало того, что не сделали, ещё и оскорбили и проигнорировали паспорт ДИПЛОМАТА. Даже если бы она "требовала своих законов" - оскорблять зачем? Ужасная некомпетенция и непрофессионализм.
Тем более, когда стране выгодно иметь таких партнеров, как ОАЭ, они выясняют отношения с дипломатами в аэропортах, показывая свой животный шовинизм.