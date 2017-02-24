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Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани в Рижском аэропорту. Эту информацию радио Baltkom подтвердили в МИД Латвии.

После прибытия посла в Латвию работники аэропорта "Рига" потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не предоставили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии, отмечается в ноте.

Как сообщалось ранее, 9 февраля в Латвии открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что открытие посольства будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.