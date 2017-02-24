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Эффект от повышения зарплат сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) уже ощущается, поскольку молодые люди выражают желание стать пожарными-спасателями, сказал в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" начальник ГПСС Оскар Аболиньш.

В среднем в течение двух лет размер зарплат сотрудникам ГПСС вырос на 40%, сказал Аболиньш. В прошлом году оклады составляли около 580 евро после уплаты налогов, в этом году средняя сумма составляет 800 евро в месяц на руки.

Аболиньш уверен, что повышение зарплат поможет решить вопрос с нехваткой кадров. Эффект уже ощущается, признал он. Вместе с тем сложно идут дела с привлечением на службу офицеров и инспекторов. Если в прошлом году в ГПСС было 185 вакансий, то в этом году - 163, добавил он.

Хотя бюджет службы "в плюсе", все проблемы на эти деньги решить невозможно, сказал Аболиньш. Он указал на плохое состояние депо и устаревшую технику.

Как сообщалось, на закупку техники для ГПСС, восстановление депо и прием новых работников в следующем году дополнительно необходимо несколько десятков миллионов евро.