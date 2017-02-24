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Председателем правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) временно назначена заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Эгита Поле, сообщила представитель РВКУБ Айя Лиетиня.

Минздрав как держатель долей капитала РВКУБ вчера на внеочередном собрании участников, чтобы обеспечить дееспособность правления больницы, решил назначить на должность председателя правления Поле.

Поле назначена на этот пост временно, пока в ходе конкурса не будут найдены кандидаты на два из четырех мест в правлении. В настоящее время должности членов правления занимают Артур Берзиньш и Каспар Плуме.

Сегодня Поле на ежедневном оперативном совещании встретилась с врачами терапевтического блока стационара РВКУБ "Гайльэзерс", затем - с директорами структурных подразделений администрации больницы.

"Министр здравоохранения Анда Чакша готова активно участвовать и помочь РВКУБ решить назревшие проблемы. Моя цель - обеспечить, чтобы вам было удобно работать, чтобы ничего не ухудшилось. Правление работает на благо медиков, а медики - на благо пациентов", - подчеркнула Поле на встрече с врачами.

Министр здравоохранения хочет добиться, чтобы средняя зарплата врача достигала 1700 евро, медсестры - 60%, а низшего медперсонала - 40% этой суммы, указала она.

Директорам структурных подразделений администрации Поле поручила в течение недели подготовить предложения по повышению эффективности работы администрации.

Как сообщалось, председатель правления РВКУБ Анита Слокенберга и член правления Виестур Бока подали заявления об увольнении спустя день после того, как Госконтроль направил Минздраву проект заключения о ревизии эффективности работы руководства РВКУБ.

Чакша рассказала, что выводы Госконтроля об эффективности управления РВКУБ плохие - финансирование используется неэффективно, вместо объединения лабораторий используются неэффективные внешние услуги, хотя самой больнице обеспечивать их было бы дешевле.

В то время, когда здравоохранение финансируется недостаточно, важно, чтобы процессы были организованы правильно и прозрачно, подчеркнула Чакша.