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Нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани во время проверки безопасности в Рижском аэропорту не просили снимать традиционную мусульманскую одежду и хиджаб, заявила заместитель директора Департамента безопасности аэропорта Инта Смилдзиня.

Она отметила, что сотрудники аэропорта уважают и соблюдают права пассажиров на ношение религиозной одежды. В отношении случая с послом Смилдзиня подчеркнула, что у руководства аэропорта нет информации о том, что бы представителя ОАЭ просили снять традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.

"Единственное, что посла попросили сделать, это снять пальто. Кроме того, она было проверена с помощью рук согласно инструкциям ЕС и аэропорта "Рига". Проверку проводила женщина", - рассказала она.

Смилдзиня также отметила, что аэропорт не владеет информацией о том, что посол просила провести проверку в отдельном помещении. При этом она подчеркнула, что в аэропорту есть предназначенная для таких случаев комната.

Как ранее писал Mixnews.lv, Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани в Рижском аэропорту. Эту информацию радио Baltkom подтвердили в МИД Латвии.