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В начале следующей недели в Латвию с юго-запада придут теплые воздушные массы, сообщают синоптики. Максимальная температура воздуха на большей части территории страны составит +1…+5°, но местами в середине недели воздух может прогреться до +7. Также и ночью на всей территории Латвии сохранится оттепель и температура воздуха будет держаться на отметке чуть ниже 0 градусов.

В то же время на следующей неделе Латвию будут пересекать несколько зон осадков, поэтому небо будет прояснятся только иногда и почти ежедневно на большей части территории страны будет идти небольшой или умеренный дождь, в конце следующей недели вероятен и мокрый снег. Под влиянием осадков и плюсовой температуры снежный покров быстро растает.

Как сообщалось, в субботу в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдет кратковременный снег с метелью. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от нуля на побережье до -6 градусов в Латгале, а днем воздух прогреется до +2..-3 градусов.

В Риге в субботу временами также возможны снег и метель. Скорость северо-западного ветра составит до 17 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.