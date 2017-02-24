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В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдет кратковременный снег с метелью.

Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от нуля на побережье до -6 градусов в Латгале, а днем воздух прогреется до +2..-3 градусов.

В Риге в субботу временами также возможны снег и метель. Скорость северо-западного ветра составит до 17 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.