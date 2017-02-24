В Латвии ожидаются снег и метель
Общество | 24 февраля 2017 года, 16:29
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдет кратковременный снег с метелью.
Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от нуля на побережье до -6 градусов в Латгале, а днем воздух прогреется до +2..-3 градусов.
В Риге в субботу временами также возможны снег и метель. Скорость северо-западного ветра составит до 17 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.