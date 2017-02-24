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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполиция в течение двух месяцев в ходе рейдов проверили более 1793 транспортных средств, и у 168 или 10% из них были несоответствующие сезону шины, сообщили в CSDD.

"Полученная в ходе рейдов информация показывает, что, к сожалению, люди по-прежнему легкомысленно относятся к техническому состоянию своего автомобиля. Многие считают, что зимой можно ездить на летней резине и это не угрожает безопасности других участников движения.

Между тем, средний возраст автомобиля в Латвии составляет 13 лет, что почти вдвое больше, чем в странах Европы, где средний возраст автомобиля составляет 6-8 лет. Это означает, что латвийским водителям нужно значительно больше внимания уделять техническому состоянию своих машин", - отмечают в CSDD.

Были случаи, когда глубина протектора шины не достигала и 0,39 миллиметров, то есть инспектору даже нечего было измерять, поскольку шины были совсем изношенными (минимальная глубина протектора зимних шин легкового автомобиля должна составлять 4 миллиметра). Был даже случай, когда у машины не функционировали тормоза.

Техническое состояние одного грузового микроавтобуса было настолько критичным, что было решено аннулировать наклейку о пройденном техосмотре.

Транспортное средств было сильно повреждено коррозией, у него не держались двери, поскольку проржавели крепления, не работала функция фиксации дверей. Такое техническое состояние инспекторы признали несовместимым с дальнейшим участием в дорожном движении.

В ходе проверок были выявлены автомобили с неотрегулированными фарами или без техосмотра. Даже автоинструкторы, которым следует показывать пример будущим водителям, обучают вождению на машинах с изношенными шинами.

Поэтому CSDD проверит работу и автошкол, и инструкторов. Что примечательно, проблемные транспортные средства были выявлены не только в латвийских регионах, но и в Риге и Рижском регионе, где уровень благосостояния людей выше, отмечают в CSDD.

С учетом полученной статистики CSDD и Госполиция продолжат проверять автомобили по всей Латвии, одновременно призывая водителей заботиться о своих машинах.