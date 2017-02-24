Профсоюз медиков: если политики нас не услышат, будем подавать в суд (3)

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Общество | 24 февраля 2017 года, 20:57

В случае, если с политиками не будет достигнуто соглашение об отмене 60-часовой рабочей недели, признанной нормой для медиков, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) готов обратиться с иском с Конституционный суд, сообщили в профсоюзе.

Руководство профсоюза сегодня встретилось с сотрудниками Детской клинической университетской больницы, чтобы обсудить текущую ситуацию, в том числе оплату труда медперсонала.

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Участники встречи поддержали намерение ЛПРЗСУ и омбудсмена Юриса Янсонса еще раз попытаться достичь соглашения с политиками о поэтапной отмене 60-часовой рабочей недели с одновременным повышением оплаты труда. Если политики это предложение проигнорируют, будет подготовлен соответствующий иск в Конституционный суд, указали в профсоюзе.

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В настоящее время нормой для медиков считается 60-часовая рабочая неделя. Это означает, что работая сверх установленных законом о труде 40 часов в неделю, медики доплату за дополнительные часы не получают.

Комментарии 3
Дуся56 минут назад
Профсоюз не добивается отмены ресертификаций для медработников. Надо, чтобы выдавали бессрочный сертификат по избранной специальности хотя бы после 25 лет работы. В странах ЕС медики получают сертификат только один раз. У нас же ресертификация каждые 5 лет и до конца жизни. Для этого надо посетить 250 лекционных часов, то есть по 25 часов каждые полгода или 5 суббот по 5 часов лекций за 6 месяцев на протяжении ВСЕЙ ЖИЗНИ! Почти каждый месяц вместо отдыха отдай субботу лекциям.
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Дуся1 час назад
60 часов в неделю - это 6 дней по 10 часов. Абсолютно незаконно.
У медиков продолжительность рабочего дня должна быть не более 6 часов в день и только 5 дней в неделю. В любом другом случае страдает качество работы.
А продолжительность оплаченного отпуска должна быть, как во всей Северной Европе 6 недель в году, из них 2 недели обязательно зимой.
Не пойдут навстречу медикам - все уедут в Швецию и Финляндию с Норвегией и Германией, где есть человеческое отношение к медработникам.
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Вова24 минуты назад
Суд лет через 15 вынесет политикам ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР и медики постарше его будут читать, держа в трясущихся от Паркинсона руках. Молодые еже все уедут в дружескую Канаду.
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