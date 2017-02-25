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Жители стран Балтии оказывают помощь близким и посторонним людям в среднем десять раз в месяц, свидетельствуют результаты исследования "Индекс взаимопомощи", проведенного If Apdrosinasana.

Все опрошенные в странах Балтии шесть-семь раз в месяц оказывали помощь друзьям и родственникам, а также три-четыре раза - посторонним людям. Главным образом люди оказывают помощь в повседневных делах.

Например, помогают заменить колесо на машине, присматривают за детьми, подносят сумки с покупками, дают в долг деньги, перемещают детские коляски, не отказывают в совете или консультации.

Респонденты в Литве сказали, что помогают другим людям в среднем 11 раз в месяц, в Латвии - в среднем 10 раз в месяц, в Эстонии - 8,5 раза в месяц.

Автор методологии опроса и его организатор профессор факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета Ивар Аустерс считает, что более низкие показатели в Эстонии объясняются тем, что эстонцы не так широко трактуют слово "помощь".

Опрошенные в Латвии люди сказали, что гораздо охотнее помогают близким и друзьям. Когда речь идет о чужих людях, охотнее помогают определенным группам населения - детям, беременным женщинам, людям из групп риска, но не горят желанием помогать алкоголикам или навязчивым попрошайкам.

Также респонденты в Латвии отказывают в помощи слишком навязчивым родственникам и коллегам, не справляющимся со своими рабочими обязанностями.

В Литве люди отказывают в помощи, если видят, что проситель может самостоятельно справиться с проблемами или просто хочет жить за чужой счет.

Эстонцы отметили, что не хотят помогать чужим людям, а также в случаях, когда они не могут помочь либо считают ситуацию очень рискованной.

Люди помогают другим, потому что получают положительные эмоции и это делает их более счастливыми, отметил Аустерс.