Главой Детской больницы стал оптовый торговец медикаментами (5)

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Общество | 25 февраля 2017 года, 11:09

Главой Детской клинической университетской больницы назначен член правления оптового торговца медикаментами GlaxoSmithKline Latvia (GSK Latvia) и член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) Валтс Аболс, сообщила представитель Министерства здравоохранения Агнесе Заране.

В четверг состоялось собрание участников больницы, на котором в должности председателя правления утвержден Аболс. В конкурсе на должность члена правления он получил наибольшее число пунктов среди всех претендентов.

Аболс вступит в должность 24 марта.

Последние 20 лет Аболс занимал руководящие посты в компании "GSK Latvia", является членом правления СИИЛ, а также был лектором в Рижском университете Страдиньша.

В конце декабря прошлого года Минздрав объявил конкурс на должность председателя правления Детской больницы. Ранее обязанности председателя правления этого медучреждения исполняла министр здравоохранения Анда Чакша.

фото: Inga Kundziņa

Комментарии 5
вова2 часа назад
Миф о низких зарплатах в госсекторе развеян , оптовый торговец пошел на зарплату в
НИЩЕЕ ЛАТЫШСКОЕ ЗДРАВООХРЕНЕНИЕ!!!
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пенсионер2 часа назад
Да, дела,то то уже родители стали жаловаться на подорожавшие лекарства для детей, у кого то бизнес побежал в гору, если он даже перепишет свой бизнес на давно почившую тётушку
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DESPERADO2 часа назад
Наверное,пиляяять,совершенно по-честному и без цели замутить небольшой лабусятский гешефт! Под молотки ублюдков!!!!!
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