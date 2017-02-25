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Главой Детской клинической университетской больницы назначен член правления оптового торговца медикаментами GlaxoSmithKline Latvia (GSK Latvia) и член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) Валтс Аболс, сообщила представитель Министерства здравоохранения Агнесе Заране.

В четверг состоялось собрание участников больницы, на котором в должности председателя правления утвержден Аболс. В конкурсе на должность члена правления он получил наибольшее число пунктов среди всех претендентов.

Аболс вступит в должность 24 марта.

Последние 20 лет Аболс занимал руководящие посты в компании "GSK Latvia", является членом правления СИИЛ, а также был лектором в Рижском университете Страдиньша.

В конце декабря прошлого года Минздрав объявил конкурс на должность председателя правления Детской больницы. Ранее обязанности председателя правления этого медучреждения исполняла министр здравоохранения Анда Чакша.

фото: Inga Kundziņa