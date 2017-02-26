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Государство существует, пока оно способно сохранить свои границы. Нация существует, пока она сможет сохранить свой духовный заряд, считает латвийский кинорежиссер и журналист Вия Бейнерте.

По ее мнению, сохранить духовный заряд - это не значит жить в изоляции. "Хороший домовладелец заботится о своих жильцах, в том числе их членах семьи - об их благосостоянии и безопасности. Хороший хозяин дает возможность приезжим ознакомиться с правилами дома, а приезжий с уважением относится к проживающим в доме. Именно об этом этот рассказ", - написала Бейнерте на страницах газеты Latvijas Avīze.

Режиссер предлагает читателям издания ознакомиться с высказываниями некоторых проживающих в Латвии русских, считающих Латвию своим домом, которые ответили на ее вопросы: что для них означает Латвия, притесняют ли русских в Латвии, в какой школе учатся их дети.

Mixnews предлагает перевод двух историй. С остальными можно ознакомиться на портале Latvijas Avīze

Павел Наумов, врач отолоринголог, служитель евангелически-лютеранского Икшкильского прихода.

Латвия - мой дом. Мой дом не древняя Россия, из которой в 1729 году сюда приехали мои древние предки, мой дом не Англия или Швейцария, куда я с удовольствием съездил бы отдохнуть, мой дом - Латвия.

Мой отец из Лудзенского района, мать из Краславы. О себе могу сказать так: я русский и латышский националист. Рос во времена коммунистической идеологии, учился в русской школе, дома мама и бабушка разговаривали на латышском, чтобы я их не понимал.

Мой дед был репрессирован, бабушка не любила коммунистов. Когда подходил к ней показать, как у меня красиво завязан пионерский галстук, она злилась "иди с глаз долой с этой красной тряпкой! Мать в такие минуты очень переживала, а я не понимал, что происходит.

И еще я не понимал, почему иногда латышские женщины смотрели на меня так странно, когда я им с гордостью говорил: Я Наумов Павел Владимирович… Только позднее, уже после школы, начал понимать, что произошло в Латвии и почему здесь не любят русских. Так как словом "русский" называли коммунистов и оккупантов. Тех, которые пытали, высылали, разрушали церкви, приезжие, которые по-прежнему чувствуют себя как господа, которые ведут себя неуважительно и беспардонно.

И тогда я почувствовал себя виноватым. Да, русских тоже высылали, мой дед в том числе, однако я чувствовал себя виноватым. Моя часть ответственности за преступления шовинистической нации.

И тогда пришла атмода. Она произошла не только в Латвии, но и в моем сердце. Я был на баррикадах, вступил в Гражданский комитет, вступил в Земессардзе, по-прежнему в 18-ом Юрмальском батальоне.Я чувствую себя так, как заключенный, вышедший на свободу. Это незабываемое чувство.

Именно тогда я понял, что свою судьбу хочу связать с латышским народом. Со своим народом. Мне сейчас предложили служить русской общине. Я отказал. Я не могу писать на русском: когда пишу по-латышски, сердце подсказывает нужные слова, когда пытаюсь по-русски - сердце ответ утаивает.

У меня нет времени русифицироваться вновь. Хочу остаться со своим народом. Плечом к плечу. Это позиция, которую невозможно изменить, ощущение стабильности, что делает меня счастливым. Конечно, с пациентами, если надо, говорю по-русски, но в церкви - по-латышски.

Подавляют ли здесь русских? Это совсем невозможно. Вчера в "Альфе" мыл машину. В помещении три латышские семьи, две русские и я. Латыши между собой тихо разговаривали, также и те, что с детьми, а русские говорили так громко, словно они были одни. Доминируют. Русских нельзя подавить.

Я, как врач, мало чем могу помочь тем русским, которые приходят ко мне и жалуются на свою жизнь в Латвии. Любите землю и народ, который вас принял, или уезжайте отсюда!

Мои дети Эдуард и Паула учатся в латышской школе, а как иначе! Латвия для меня значит все. Я служу Латвии, так как я ее люблю.

Татьяна Фролова, мать троих детей.

Я родилась в России, в небольшом городке Шибекино недалеко от границы с Украиной. Училась в Московском институте геодезии, вышла замуж и стала москвичкой.

Впервые в Латвию приехала еще в студенческие годы, хотелось увидеть землю, о которой мать много хорошего рассказывала. Чувствовала себя здесь, как за границей - все чисто, ухожено, люди любезные, отзывчивые.

В какой-то момент, когда уже родились дети, у меня началась аллергия. По выходным мы путешествовали и аллергия пропадала. Я поняла, что лучше всего себя чувствую в Латвии. Можно сказать, что экология стала причиной переезда сюда нашей семьи.

Уже пятый год живем в Латвии. Никогда не ощущала никакой джискриминации. У нас много друзей, в основном латыши. Стараемся и между собой говорить по-латышски. Тяжелее всего приходится нашему старшему сыну, которому все языки даются с трудом. Дочь Анна учится в русской школе, но очень хорошо говорит по-латышски, участвует в латышских летних лагерях. В свою очередь младшая дочь Яна, когда переехали, учится в латышской школе, он горда и довольна, что была выдвинута на участие в олимпиадах по математике и латышскому языку.

_В свою очередь, когда ученице 2 класса Лиелупсской средней школы Яне Фроловой, спросили, что ей нравится в Латвии, девочка ответила: "Мне нравится море во все времена года. Нравится говорить по-латышски, так как латышский - красивый язык. Мне нравится, что у меня много друзей в школе и балетном кружке. И еще - это мой дом".

Стоит добавить, что не так давно, в 2016 году в Латвии была создана общественная организация "Новые латыши". Организация объединяет иностранцев, по большей части русских, которые получили вид на жительство, живут в Латвии, знают и уважают ее историю и культуру, говорят или изучают латышский язык. Это ни политическая, ни национальная организация. Ее главная цель - помочь приезжим влиться в латвийское общество, стать полноценными его членами.