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Сегодня утром толщина снежного покрова в Латвии составляет от 2 до 8 см и во многих районах продолжается снегопад, но на следующей неделе снег по всей стране растает, так как ожидается потепление до +3...+5 градусов и почти каждый день будет идти дождь, прогнозируют синоптики.

В Курземе и местами в центральной части страны снег растает уже сегодня. Во вторник, 28 февраля, температура воздуха повысится до 5..+9 градусов. Таянию снега будут способствовать и дожди.

Сегодня по Латвии сохранится пасмурная погода, будет идти снег, переходящий в дождь.

Минимальная температура ночью составит 0..-4 градуса, на востоке -4..-7, во второй половине дня потеплеет до 0..+4 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью и утром порывами до 16 метров в секунду.

В Риге будет пасмурно, снег перейдет в дождь. Температура повысится с -3 градусов ночью до +3 во второй половине дня.

Уровень воды в реках пока понижается, на следующей неделе он снова повысится, и на некоторых реках начнется ледоход.