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Вчера поздно вечером в бэби-боксе на территории Елгавской больницы оставлена девочка, возраст которой составляет 3-4 дня, сообщила руководитель проека Baby box в Латвии Лаура Звирбуле.

Вес ребенка 2,8 кг, рост 42 см, состояние здоровья, по первоначальному осмотру, удовлетворительное. Вместе с ребенком оставлены одежда, памперсы, бутылочка и другие вещи.

Baby box в Елгаве открылся в августе 2014 года. Всего с 2009 года в Латвии в так называемых "колыбельках жизни" был оставлен 41 ребенок.

фото LETA