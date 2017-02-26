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В Латвии накануне было зарегистрировано 74 ДТП, в которых пострадали 20 человек, в том числе пятеро пешеходов, сообщили в Госполиции.

12 человек пострадали в авариях в Риге и Рижском регионе.

За вождение в нетрезвом состоянии задержано 17 водителей. За превышение скорости оформлен 181 протокол.

Всего полиция вчера оформила 577 протоколов за нарушение правил дорожного движения, примерно половина из них оформлена на автоводителей в столице и ее окрестностях.

Latvijas Valsts ceļi информирует, что в Курземе, Земгале и местами в Видземе сегодня в течение всего дня будет идти снег, на дорогах образуется гололед, что осложняет условия передвижения транспорта по главным и региональным дорогам.

Заснеженные поверхности дорог обрабатываются противоскользящими материалами. На работах по расчистке дорог задействована 81 единица техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня ожидаются затяжные осадки в виде мокрого снега, который перейдет в мокрый сне и дождь. Высота снежного покрова в восточных районах составляет 6 см.

Во время снегопада видимость на дорогах ухудшится, поэтому автоводителей призывают быть бдительными и внимательными, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость и манеру езды.