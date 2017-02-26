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В январе в Латвии немного уменьшилось количество нуждающихся, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

В январе нуждающимися были 2,34% жителей Латвии, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в декабре прошлого года. В ноябре 2016 года статус нуждающегося имели 2,36% жителей, в октябре - 2,34%. В январе в стране было 45 004 нуждающихся, что на 719 меньше, чем в декабре.

Однако, по данным Центрального статистического управления, в январе по сравнению с декабрем на 1600 человек уменьшилась численность населения Латвии - до 1,953 млн человек.

В январе уменьшился объем средств, истраченных на социальные пособия. В январе самоуправления израсходовали на пособия 3,04 млн евро, в декабре - 3,5 млн евро.