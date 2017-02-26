В Латвии бедных стало меньше (5)

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Общество | 26 февраля 2017 года, 17:48

В январе в Латвии немного уменьшилось количество нуждающихся, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

В январе нуждающимися были 2,34% жителей Латвии, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в декабре прошлого года. В ноябре 2016 года статус нуждающегося имели 2,36% жителей, в октябре - 2,34%. В январе в стране было 45 004 нуждающихся, что на 719 меньше, чем в декабре.

Однако, по данным Центрального статистического управления, в январе по сравнению с декабрем на 1600 человек уменьшилась численность населения Латвии - до 1,953 млн человек.

В январе уменьшился объем средств, истраченных на социальные пособия. В январе самоуправления израсходовали на пособия 3,04 млн евро, в декабре - 3,5 млн евро.

Комментарии 5
Вова2 часа назад
Бедные просто ближе к богу ,они умерли и улучшили статистику , каждый упакованный гроб -подтверждение Истории успеха,по гейрокомиссару Домбровскису.
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eiroskeptiki.lv3 часа назад
От таких заголовков веет отнюдь не радостью. В нынешних реалиях этот заголовок вполне подходит для ужасника, где агрессивные зомби и мертвецы продолжают пожирать честнОй народ...у-у-ууууу!
А еще в Латвии соответственно увеличилось количество богатых, - особенно кто шарится при министерстве обороны, - но и это тоже не радует. Зобми окружают!
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1232 часа назад
Ага все бедные внезапно разбогатели!Ибо подняли минималкуаж на целых 10 евро,теперь гуляют во всю,и 100 процентов это заслуга нашего заботливого правительство к бабке не ходи!)))))
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