Музыканты: в Латвии цены на билеты, как на концерты Парижской филармонии (2)
Общество | 26 февраля 2017 года, 17:01
В Латвии на концерты классической музыки западноевропейские цены, но покупательная способность населения не соответствует Западной Европе, заявила член правления Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО) Индра Лукина.
Она рассказала, что цены билетов на концерты ЛНСО такие же, как на концерты Парижской филармонии, но уровень доходов во Франции намного выше. В Латвии проходит множество блестящих концертов, но цены высоки, и это проблема.
Лукина на французском фестивале "Безумные дни в Нанте" наблюдала большой наплыв людей, так как билеты на концерты доступны. Чтобы в Латвии цены тоже стали доступны, нужна финансовая поддержка со стороны государства, считает Лукина.
Ой да что вы говорите?У нас цены в магазинах уже почти на ровне с Европейскими,а зарплаты нищебродские!А вы тут про концерты!
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Ну почему же. В Латвии депутаты, чиновники уже давно живут кучеряво и могут позволить себе такое удовольствие. С другой стороны они часто удостаиваются приглашений и попадают на концерты бесплатно ( на халяву). Мы же пенсионеры средней руки или простые работяги этого не достойны.
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