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Латвийские предприятия заинтересованы в новых рынках сбыта за пределами традиционных рынков в Европе, поэтому Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вызывают особенно большой интерес как потенциальная цель бизнеса, заявил, открывая бизнес-форум в Дубае, президент Латвии Раймонд Вейонис.

Президент отметил, что форум открывает предпринимателям обеих стран возможности для установления новых контактов, что создает основу для более широкого сотрудничества.

"Мы не начинаем сотрудничество с чистого листа. Оборот товаров и услуг между Латвией и ОАЭ в последние годы стремительно вырос, составив в 2015 году 120 млн евро. Объемы торговли продолжают расти, что подтверждает потенциал экономического сотрудничества между странами", - сказал президент.

Знакомя с предпринимательской делегацией, он отметил, что эти предприятия отражают экономические интересы и возможности Латвии на рынке ОАЭ.

В Дубай приехали представители более 40 предприятий таких отраслей, как транспорт и логистика, пищевая промышленность, ИТ, туризм, строительство, медицина и фармацевтика, вузы.

"Сотрудничество с Латвией означает доступ к европейскому рынку, который охватывает 740 млн человек. Географическое положение Латвии служит мостом между Западом и Востоком", - сказал Вейонис.

На встрече с председателем правления Торгово-экономической палаты Дубая Маджидом Саидом аль Гурайра президент Латвии заявил, что сотрудничеству Латвии и ОАЭ будут способствовать такие практические шаги, как прямые авиарейсы компании "airBaltic" между странами, которые начнутся осенью.

фото: president.lv