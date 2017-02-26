CSDD неплохо зарабатывает на техосмотре: прибыль выросла до 3 млн евро (14)
Общество | 26 февраля 2017 года, 19:18
В прошлом году оборот Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) составил 43,654 млн евро, что на 10,3% больше, чем в 2015 году, а прибыль CSDD выросла почти в два раза - до 2,968 млн евро, свидетельствует неаудированный отчет CSDD.
Больше всего поступлений было от техосмотра транспортных средств (+12,7%). Основных проверок было проведено на 0,7% больше, повторных - на 0,8% больше.
Вторым важнейшим источником оборота является регистрация транспортных средств, где поступления увеличились на 4%.
По сравнению с 2015 годом меньше стало первичных регистраций транспортных средств и выданных номерных знаков - соответственно на 3,9% и 4,9%. CSDD связывает это с упорядочением торговли транспортными средствами в целях борьбы с теневой экономикой.
Ха ха.!И кто-то предлагал сделать Т. О. раз в два года. Да эти уроды удавятся от потери таких денег. Зато как красиво преподносят, авто. парк у нас старый.
9
Ответить
Мы с мастером с этих даунов вообще смеялись, перед тех осмотром загнал машину на подъемник, проверили на наличии течи масла- все чисто, ни одного потека, прохожу тех осмотр, мне 1 поставили за потеки масла с трансмисии- делитанты....
7
Ответить
Их народ уже проклял, вот теперь они все деньги зарабатывают на лечение онкологии. Никто не уйдет от возмездия, капитализм их доканает.
17
Ответить
Показать все (14)