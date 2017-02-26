Общество |

Сегодня в центре Риги можно было наблюдать красочное шествие людей в масках. В свою очередь в столичных микрорайонах местные жители отмечали завершение Масленицы и Метени.

Шествие масок началось от Домской площади и завершилось в Верманском парке.

Ежегодный маскарад был приурочен к проводам зимы - к празднику Метени и Масленицы.

Шествием масок в Латвии завершился VIII Международный фестиваль масок, который проходил с 24 по 26 февраля в Риге, Катлакалнсе, Малпилсе и Вецумниеках. В фестивале приняли участие группы из Литвы, Чехии и Сьерра-Леоне.

Как сообщает Riga.lv, Литву на фестивале представят два фольклорных коллектива. «Knituva» из Жематийского края покажет маски, посвященные Масленице. Вторая — из Сувалкии представит древнюю традицию рождественских масок на тему белой лошади, часто символизирующей солнечное колесо.

Представители Чехии познакомили с традицией Жирного вторника, когда мужчины и мальчики надевают маски. Дети — черные, а женатые мужчины — красные, и вместе с духовым оркестром проходят через село.

Жаркую и далекую Африку представила компания художников из Фритауна, Сьерра-Леоне. Они показали маски, которые используют на свадьбах, похоронах, церемониях коронования вождей и те, в которых отправляются с визитами к государственным чиновникам.

Также праздники Метени и Масленицы отмечались по всей Риге. В Золитуде, например, пришло около 200-300 человек, итого было съедено 400 блинов и выпито 28 литров чая.

Об этом на своей странице Facebook написал мэр Риги Нил Ушаков, который поблагодарил рижан и организаторов за создание праздничной атмосферы.