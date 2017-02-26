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Танцорам народного танцевального ансамбля "Uguntiņa", в ходе праздника Метени, проходившем в Каугури, пришлось выступать на "чистом льду", к счастью, никто во время концерта никто не пострадал, написал в социальной сети Facebook латвийский певец Интарс Бусулис, выставив соответствующее видео, подписав его хештегом "Все выжили", "The Hunger Games by TDA "Uguntiņa" ..."

Многие люди в комментариях к этому посту высказывают недоумение, как организаторы мероприятия не позаботились о более приемлемых условиях для выступления.

"Без зимней резины?...Обычно посыпают солью, где только возможно, но когда нужно, то...!!! Кошмар...Бедные юноши. Ответственных организаторов подвесить за яйца. Даже, если они женщины. Руководителям ансамбля - выговор. Нормальный руководитель не разрешил бы своим выйти на натуральный лед", - пишут комментаторы.