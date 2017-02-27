Общество |

Сегодня с утра снег и оледенение во многих местах затрудняют движение транспорта, информируетLatvijas Valsts ceļi.

Движение осложнено в направлении Айнажи от Берги до поворота на Бирини, в Сигулдском направлении от Риги до Лигатне и от Вириеши до Вецлайцене. В направлении Валмиеры - от Мурьяни до моста через Браслу. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность также во время движения по Рижской окружной дороге от Балтэзерса до Саулкални, в Даугавпилсском направлении от Риги до Огре, в Елгавском - до Мейтене, в Лиепайском - от Калнциемса до Аннениеки, и в Вентспилсском направлении от Кудры до Тукумса.

По региональным дорогам проезд осложнен в окрестностях Риги, Алуксне, Цесиса, Гулбене, Елгавы, Лимбажи, Огре, Тукумса, Валмиеры и Вентспилса.

Заснеженные и обледеневшие дороги сегодня очищают 69 единиц техники Latvijas Valsts ceļi.