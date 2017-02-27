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Латвийцы пользуются услугами суррогатных матерей из России и Украины. Закона о суррогатном материнстве в Латвии нет. Поэтому родители едут в те страны, где суррогатное материнство разрешено, в том числе, на коммерческой основе. Об этом сообщает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7.

По словам врача-репродуктолога Никиты Шубникова, речь идет не о единичных случаях. По его подсчетам, это могут быть сотни пациентов. С некоторыми он встречался лично.

«Эта проблема большая для нашей страны. Я думаю, это сотни пациентов, - говорит Шубников. - На моем личном опыте большинство из них, если им отказываю я, отказывают мои коллеги, потому что мы не можем помочь, большинство из них уезжают в другие страны».

Шубников говорит, едут, в основном, в Россию и Украину. В этих странах суррогатное материнство, в том числе, на коммерческой основе, разрешено законом. То есть, мама не та, что родила, а чья яйцеклетка. В интернете достаточно много предложений.

Журналисты программы «Личное дело» связались с одной из клиник в Москве. Она предлагает полный комплекс: сами подбирают суррогатную маму, проводят искусственное оплодотворение, наблюдают за течением беременности, принимают роды. Даже в очереди стоять не надо — суррогатные мамы уже есть. Приезжай, подписывай договор. Более того, клиника берет на себя все юридические вопросы не только до, но и после родов, вплоть до регистрации малыша в ЗАГСе.

«У нас есть свой юрист. Есть пациенты из Китая и других стран, в том числе, из Испании. В принципе, все это оформляется», - объясняют представители клиники.

Украинское агентство пошло еще дальше. Предлагает три комплекта услуг на выбор: «Стандарт», «Премиум» и «VIP». В стандартный пакет входит поиск суррогатной мамы, подбор клиник для искусственного оплодотворения и родов, курация во время беременности, оформление документов. «Премиум» - все то же самое, плюс такие бонусы, как встреча в аэропорту, транспорт с личным водителем, экскурсии, рестораны, фитнес клубы, салоны красоты. VIP-клиентам — любой каприз: и в люксе поселят, и няню с медицинским образованием найдут. С Латвией они тоже работают.

Генетическим родителям остается только платить. Расценки на украинском сайте такие: за услуги агентство, в том числе, за подбор суррогатной мамы, берет 6000 евро. За искусственное оплодотворение от 2000. Гонорар суррогатной мамы плюс ежемесячное содержание до родов примерно 17000. Услуги нотариуса за легализацию необходимой документации — 250. Роды — 2000. В среднем, получается, 30000-35000 евро. Столько латвийским родителям будет стоить не только найти суррогатную маму, но и родить ребенка в Украине.

Сколько в Латвии детей, рожденных суррогатной мамой, официальных данных нет. Раз нет закона, то и цифрами не интересуется. «У нас нет такой информации. Вопрос, как ее вообще можно проследить. И надо ли нам - это делать?», - говорят в Министерстве здравоохранения.

Что интересно, зарегистрировать ребенка, рожденного суррогатной мамой, в Латвии нельзя. Но ведь как-то они появляются в Регистре жителей, получают персональный код?! Оказывается, все просто. Скажем, в России, в свидетельстве о рождении записывают только генетических маму и папу. Никакого упоминания о суррогатной матери нет. Поэтому даже процедура усыновления не требуется.

«Мы допускаем, что родители подают свидетельство о рождении ребенка, выданное другим государством. В связи с этим, допускаем, что латвийским учреждениям тот факт, что ребенок родился с помощью суррогатной мамы, остается неизвестным», - сообщили «Личному делу» в Министерстве юстиции.