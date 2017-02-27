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К 2025 году за пределами Риги и Рижского района будет не хватать около 80 врачей и 1700 медсестер в различных медицинских отраслях, свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка. Кроме того, как сообщает канал LNT, к 2020 году 481 семейный врач достигнет пенсионного возраста.

Чтобы обеспечить персоналом важнейшие отрасли, Министерство здравоохранения планирует использовать 8,5 млн евро из фондов Евросоюза и еще 1,5 млн направить из госбюджета.

Средства будут выделены на одноразовую компенсацию за работу в регионах, а также ежемесячную дотацию на жилье. Планируются выплаты тем врачам, которые передают свою семейную практику и тем, кто ее перенимает. Для семейных врачей будут оплачиваться и отдаленные консультации специалистов.

Министр здравоохранения Анда Чакша на этой неделе планирует продолжить переговоры о повышении оклада для специалистов нескольких больниц.

На данный момент идет поиск решения о привлечении специалистов в регионы, предложения по этому вопросу будут рассмотрены сегодня, 27 февраля в Кабинете Министров.

Как писал Mixnews ранее, недавняя проверка Госконтроля констатировала, что в 45 волостях Латгалии и Курземе нет ни одного ежедневно доступного доктора. При этом в 30 из этих волостей нет даже фельдшерского пункта, в котором можно вести прием.