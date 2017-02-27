Газета: от рижан требуют оплатить долги за аренду земли десятилетней давности (3)
Около 700 владельцев квартир в рижских многоквартирных домах получили сообщения от Городской земельной службы (АО Pilsetas zemes dienests) с требованием заплатить долг по аренде земли, скопившийся в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года, пишет издание Diena.
Как указал адвокат и администратор процессов неплатежеспособности Нормунд Шлитке, судебное разбирательство длилось долго и теперь спустя много лет компания требует погасить долги. Суммы долга составляют от 400 до 900 евро.
В свою очередь, правительство вновь вернулось к вопросу разработки закона об окончании правовых отношений в принудительно разделенной собственности в приватизированных многоквартирных домах.
"У некоторых владельцев жилья сохранились чеки об оплате арендной платы. Следовательно, они платили компаниям, которые не создавали накоплений и не переводили средства владельцам земли", - поясняет Шлитке.
Представитель компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Санта Валюма заявила, что такой ситуации не может быть, кроме случая, когда дом находится на нескольких участках земли и плата взималась не за все участки.
"Такого не может быть. Не создавалось никаких накоплений. Такая ситуация могла сложиться из-за того, что один дом может находиться на нескольких участках земли, принадлежащих разным собственникам. Арендная плата ранее вносилась, но не за все участки", - говорит Санта Валюма.
По ее словам, в компанию уже обратились жители более 40 домов со всей Риги, однако ничем, кроме консультаций, предприятие им помочь не может.
Владельцам рекомендуют проверить, был ли человек, который получил сообщение, собственником квартиры в указанный период времени. Если не был, долг на него не распространяется.
Шлитке отмечает, что взыскание долгов началось только в этом году, поскольку долго шли судебные разбирательства, и только в 2015 году Конституционный суд позволил выставлять подобные счета и судиться с собственниками квартир.
Ничего, наш народ всё заплатит. И еще поблагодарит, что так мало взяли.
Моему отцу(80 лет)пришло извещение о необходимости оплаты 320 с чем-то евро.Долг зачислили с 2007 года.Якобы присылали уведомление в 2007 году по почте.По обычной почте (вместе с рекламой махимы и прочей ху-ней).Теперь срочно необходимо оплатить эту задолженность,иначе нечем оплатить гаубицы,и вообще кому-то будет хреново жить без икры. И,несмотря на ежегодную оплату налога на часть земли,(которая,как оказывается,ему не принадлежит)он должен платить за её аренду.То есть аренду и налог за её использование платит крайний.Супер.А какого -уя молодёжь уезжает,Давайте, создадим комиссию.Есть у нас ещё добелисы в пороховницах!