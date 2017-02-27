Газета: от рижан требуют оплатить долги за аренду земли десятилетней давности (3)

фото

Общество | 27 февраля 2017 года, 14:32

Около 700 владельцев квартир в рижских многоквартирных домах получили сообщения от Городской земельной службы (АО Pilsetas zemes dienests) с требованием заплатить долг по аренде земли, скопившийся в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года, пишет издание Diena.

Как указал адвокат и администратор процессов неплатежеспособности Нормунд Шлитке, судебное разбирательство длилось долго и теперь спустя много лет компания требует погасить долги. Суммы долга составляют от 400 до 900 евро.

В свою очередь, правительство вновь вернулось к вопросу разработки закона об окончании правовых отношений в принудительно разделенной собственности в приватизированных многоквартирных домах.

"У некоторых владельцев жилья сохранились чеки об оплате арендной платы. Следовательно, они платили компаниям, которые не создавали накоплений и не переводили средства владельцам земли", - поясняет Шлитке.

Представитель компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Санта Валюма заявила, что такой ситуации не может быть, кроме случая, когда дом находится на нескольких участках земли и плата взималась не за все участки.

"Такого не может быть. Не создавалось никаких накоплений. Такая ситуация могла сложиться из-за того, что один дом может находиться на нескольких участках земли, принадлежащих разным собственникам. Арендная плата ранее вносилась, но не за все участки", - говорит Санта Валюма.

По ее словам, в компанию уже обратились жители более 40 домов со всей Риги, однако ничем, кроме консультаций, предприятие им помочь не может.

Владельцам рекомендуют проверить, был ли человек, который получил сообщение, собственником квартиры в указанный период времени. Если не был, долг на него не распространяется.

Шлитке отмечает, что взыскание долгов началось только в этом году, поскольку долго шли судебные разбирательства, и только в 2015 году Конституционный суд позволил выставлять подобные счета и судиться с собственниками квартир.

Комментарии 3
Sedna47 минут назад
Во как! Новую шикарную кабалу придумали правящие!
Ничего, наш народ всё заплатит. И еще поблагодарит, что так мало взяли.
Ответить
шпщк33 минуты назад
День добрый,
Моему отцу(80 лет)пришло извещение о необходимости оплаты 320 с чем-то евро.Долг зачислили с 2007 года.Якобы присылали уведомление в 2007 году по почте.По обычной почте (вместе с рекламой махимы и прочей ху-ней).Теперь срочно необходимо оплатить эту задолженность,иначе нечем оплатить гаубицы,и вообще кому-то будет хреново жить без икры. И,несмотря на ежегодную оплату налога на часть земли,(которая,как оказывается,ему не принадлежит)он должен платить за её аренду.То есть аренду и налог за её использование платит крайний.Супер.А какого -уя молодёжь уезжает,Давайте, создадим комиссию.Есть у нас ещё добелисы в пороховницах!
Ответить
Eyewitness18 минут назад
Когда законы принимаются в интересах не большой кучки землевладельцев и владельцев недвижимости, а не в интересах людей, тогда и происходит то, что Мы видим (Подозреваю, что большая часть депутатов и являются теми самыми землевладельцами и владельцами недвижимости, на лицо конфликт интересов, а ПБ, как всегда молчит в тряпочку). Земля под моим домом до сих пор не приватизирована и не занесена в Земельную книгу, по той причине, что на участок земли, на котором стоит мой дом, объявились аж целых три хозяина. То что это явное нарушение т.к. жильцам дома не предоставили возможность приватизировать землю по праву первой руки это одно, а вот как, каким образом на участке где раньше было болото объявились владельцы, да ещё целых три, вот это загадка для нас жильцов. но не для органов правопорядка. А им всем глубоко на...плевать. И после этого они смеют обращаться к простым людям с патриотическими призывами о защите Родины? Мне смешно, может эти призывы и находят отклик в совсем не окрепших и полностью зомбированных умах, но только не у меня.
Ответить