Общество |

Около 700 владельцев квартир в рижских многоквартирных домах получили сообщения от Городской земельной службы (АО Pilsetas zemes dienests) с требованием заплатить долг по аренде земли, скопившийся в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года, пишет издание Diena.

Как указал адвокат и администратор процессов неплатежеспособности Нормунд Шлитке, судебное разбирательство длилось долго и теперь спустя много лет компания требует погасить долги. Суммы долга составляют от 400 до 900 евро.

В свою очередь, правительство вновь вернулось к вопросу разработки закона об окончании правовых отношений в принудительно разделенной собственности в приватизированных многоквартирных домах.

"У некоторых владельцев жилья сохранились чеки об оплате арендной платы. Следовательно, они платили компаниям, которые не создавали накоплений и не переводили средства владельцам земли", - поясняет Шлитке.

Представитель компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Санта Валюма заявила, что такой ситуации не может быть, кроме случая, когда дом находится на нескольких участках земли и плата взималась не за все участки.

"Такого не может быть. Не создавалось никаких накоплений. Такая ситуация могла сложиться из-за того, что один дом может находиться на нескольких участках земли, принадлежащих разным собственникам. Арендная плата ранее вносилась, но не за все участки", - говорит Санта Валюма.

По ее словам, в компанию уже обратились жители более 40 домов со всей Риги, однако ничем, кроме консультаций, предприятие им помочь не может.

Владельцам рекомендуют проверить, был ли человек, который получил сообщение, собственником квартиры в указанный период времени. Если не был, долг на него не распространяется.

Шлитке отмечает, что взыскание долгов началось только в этом году, поскольку долго шли судебные разбирательства, и только в 2015 году Конституционный суд позволил выставлять подобные счета и судиться с собственниками квартир.