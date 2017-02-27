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Комитет Кабинета министров на сегодняшнем заседании принял решение о передаче на рассмотрение правительству проекта закона, которым планируется закрепить юридическую принадлежность церкви Св. Петра в Риге Латвийской евангелическо-лютеранской церкви.

Постановление Верховного совета от 12 мая 1992 года предусматривало, что закон о передаче собственности религиозным организациям не распространяется на памятники культуры государственного значения - Домский собор и церковь Св. Петра, чей статус определяется другими законами.

В 2005 году Сейм принял закон об ансамбле Домского собора и монастыря, который устанавливал их юридическую принадлежность. В отношении церкви Св. Петра отдельный закон так и не принят, поэтому права собственности на нее не закреплены в порядке, установленном нормативными актами.

В настоящее время здание церкви Св. Петра и земля под ней в земельной книге не зарегистрированы. Согласно данным Государственного земельного регистра, законным управляющим церкви является Рижское самоуправление. Земля возле церкви находится в собственности Рижского самоуправления.

Чтобы установить законного владельца, который сможет зарегистрировать собственность в земельной книге, необходимо принять отдельный закон о церкви Св. Петра.

Проект закона предусматривает закрепление прав собственности на церковь за Латвийской евангелическо-лютеранской церковью, поскольку ее главной функцией является религиозная деятельность. За Рижским самоуправлением закрепляется право безвозмездного использования церкви Св. Петра для проведения важных для города мероприятий духовной направленности. Утвердить закон должен Сейм.