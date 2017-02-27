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Банк Латвии совместно с организациями работодателей предоставили новую налоговую стратегию, в центре которой - предложение снизить подоходный налог с населения и одновременно ввести нулевую ставку на реинвестицию прибыли предприятий.

Банк Латвии предлагает внести изменения в налоговую систему государства, особое внимание уделив пересмотру подоходного налога с населения и предприятий. Эксперты банка разработали "Налоговую стратегию 20/20", в которой подоходный налог с населения предлагается снизить с нынешних 23% до 20% и начать реформу подоходного налога с предприятий. Также предлагается уравнять ставки налогов до уровня 20% для доходов с капитала. В свою очередь налог на добавленную стоимость центральный банк призывает не менять.

Банк Латвии отмечает, что номинальный размер налогов в народном хозяйстве Латвии является одним из самых низких в Европейском союзе - в 2016 году он составлял около 30% от внутреннего валового продукта. Если бы объем теневой экономики в стране уменьшился на 50%, это соотношение приблизилось бы к 35% от ВВП, считают эксперты банка, отмечая, что налоговое бремя в Латвии в настоящее время уже и так высоко.

Особенно велика нагрузка на рабочую силу - в этой области ставки налогов в Латвии значительно выше, чем в среднем по ЕС, а это снижает конкурентоспособность латвийских предприятий и служит дополнительным стимулом для оттока рабочей силы.

Эксперты банка считают, что реформа подоходного налога необходима, чтобы уменьшить большую налоговую нагрузку на рабочую силу и способствовать конкурентоспособности латвийских предприятий. Банк предлагает выровнять ставки налога для различных видов доходов, устранив возможности уклониться от уплаты налогов и уменьшив преимущества конкретных видов доходов.

Предлагая снизить ставку ПНН до 20%, центробанк отмечает, что реальный рост доходов в экономике выразится в росте потребления и более высоких поступлениях потребительских налогов в госбюджет. Налог на доходы от прироста капитала предлагается повысить с 15% до 20%, уравняв ставки независимо от вида доходов. Базу налогооблагаемого дохода БЛ предлагает не менять.

Согласно расчетам банка, эти изменения приведут к положительному макроэкономическому влиянию и относительно небольшому негативному фискальному влиянию, в целом способствуя повышению конкурентоспособности предприятий и экономической активности.

Также Банк Латвии призывает реформировать режим ПНП, введя ставку 0% на реинвестированную прибыль и 20% на распределенную прибыль (дивиденды и другие выплаты). Дивиденды предлагается облагать налогом в тот момент, когда утвержден годовой отчет и принято решение о расходовании прибыли.

Центральный банк также считает, что необходимо ограничить выдачу ссуд связанным лицам (их объем и срок), чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. При превышении конкретных ограничений ссуды необходимо приравнивать к распределенной прибыли.

Также Банк Латвии призывает отменить льготы по ПНП. Что касается повышения НДС, то это вредит экономической активности и увеличивает нагрузку на малообеспеченных жителей, так как именно эта группа населения большую часть своих доходов использует для приобретения облагаемых этим налогом товаров и услуг. Поэтому эксперты БЛ призывают не повышать основную ставку НДС и не менять сниженную ставку налога.