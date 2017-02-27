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В связи с работами по реконструкции кабеля электропередачи, с 1 по 15 марта будет закрыто движение по правой крайней полосе на улице Ханзас, на участке между зданиями 10/12 и 16c.

Предприятию, которое проводит работы, поручено обеспечить подъездные пути для тех, кто проживает или работает на закрытом участке, и установить знаки. Также поручено обеспечить движение общественного и оперативного транспорта.

Больше информации о транспортных заторах и объездных путях тут.

фото: Renāte Briede/LETA