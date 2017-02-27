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Современная версия классического мобильного телефона Nokia 3310 может появиться в Латвии в начале этого лета.

Представители мобильных операторов LMT и Bite также предположили, что Nokia 3310 должна появиться к началу лета. В Tele2 предположили, что культовый телефон может появиться в Латвии уже в мае.

Как сообщалось ранее, на рынок мобильных телефонов возвращается Nokia 3310 - один из самых массовых и надежных мобильных телефонов первой половины 2000-х годов теперь будет выпускаться под тем же названием, но в модернизированной версии.

Оригинальная модель была снята с производства лишь в 2005 году - на тот момент таких мобильников было произведено больше 126 миллионов. Сама компания Nokia больше не занимается производством мобильных телефонов, а лицензией на разработку и выпуск новой версии Nokia 3310 владеет компания HMD Global - этот финский старт-ап появился менее года назад и был запущен именно с целью возрождения мобильного бренда.

Помимо "ретро-модели" HMD Global представила также три смартфона под брендом Nokia, работающие на операционной системе Android.

О новых мобильных телефонах Nokia было объявлено в преддверии одной из крупнейших мировых выставок мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне.

"Модель 3310 была первым по-настоящему массовым мобильным телефоном, который до сих пор многие вспоминают с теплотой и ностальгией. Если бы HDM объявила бы о запуске только трех новых "Андроидов" под брендом Nokia, то вряд ли это было бы кому-то интересно. А новый 3310 - это очень умный ход, и мы ожидаем, что он будет хорошо продаваться", - считает Бен Вуд, эксперт в сфере телекоммуникационных технологий аналитического бюро CCS Insight.