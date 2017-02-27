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Латвийский сегмент Twitter обсуждает состоявшуюся вчера церемонию «Оскара», во время которой организаторы перепутали карточки с названием лучшего фильма года.

Кинорежиссер Янис Вингрис называет ошибку «мегаЧП».

Oskaru mega čē-pē ar sajaukto aploksni par labāko filmu pic.twitter.com/ftFAirRTLC — Jānis Vingris (@JanisVingris) 27 февраля 2017 г.

Организаторы киномероприятий Kinoblogeri называют случившееся «конвертгейтом».

«Пока на «Оскаре» происходит конвертгейт, первый трейлер фильма «Яркость» с Уиллом Смитом и Джоел Эджертон», - пишут они.

Kāmēr Oskaru aplokšņgeita, tikmēr te pirmais treileris filmai BRIGHT ar Will Smith un Joel Edgerton. No @DavidAyerMovies - ONLY on @netflix https://t.co/z8Ubn96ksJ — Kinoblogeri (@kinoblogeri) 27 февраля 2017 г.

Руководитель проектов Марис Лусте допускает, что эта ошибка может быть крупнейшей за всю историю церемоний.

«Сегодня ночью на сцене была допущена, возможно, крупнейшая ошибка в истории «Оскара»», - пишет он.

Историк Янис Тауренс называет мероприятие балаганом.

«Закроет ли президент Трамп этот балаган навсегда?», - пишет он.

Vai Prezidents Tramps tagad aizliegs to balagānu uz visiem laikiem? — Jānis Taurēns (@jtaurens) 27 февраля 2017 г.

Пользователь Donalds Trumpis намекает на причастность российских хакеров к произошедшему.

«Американская Киноакадемия в своей ошибке также обвинит российских хакеров? Это же модно!», - пишет он.

Vai ASV Kinoakadēmija savā kļūdā arī vainos Krievijas hakerus? Tas taču modē! — Donālds Trumpis (@DonaldsTrumpis) 27 февраля 2017 г.

Режиссер и редактор отдела культуры Латвийского телевидения Кристине Желве надеется, что в Риге продлят показ фильма «Лунный свет».

««Оскар» вселяет надежду, что фильм «Лунный свет» проживет на рижском экране дольше двух недель», - пишет она.

Oskars #Moonlight vieš cerības, ka filmas dzīve uz Rīgas kinoekrāniem tomēr būs garāka par divām nedēļām. #Oscars — Kristīne Želve (@Zelve) 27 февраля 2017 г.

89-я церемония «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 27 февраля. Драма «Лунный свет», повествующая о жизни темнокожего подростка-гея в гетто Майами, победила в номинации «Лучший фильм».

При этом организаторы случайно назвали лучшим фильмом года мюзикл «Ла-Ла Ленд», в котором Гослинг исполнил главную мужскую роль, поскольку объявлявшему имя победителя актеру Уоррену Битти вручили неправильный конверт.