Общество |

Латвийский сегмент Twitter обсуждает состоявшуюся вчера церемонию «Оскара», во время которой организаторы перепутали карточки с названием лучшего фильма года.

Кинорежиссер Янис Вингрис называет ошибку «мегаЧП».

Организаторы киномероприятий Kinoblogeri называют случившееся «конвертгейтом».

«Пока на «Оскаре» происходит конвертгейт, первый трейлер фильма «Яркость» с Уиллом Смитом и Джоел Эджертон», - пишут они.

Kāmēr Oskaru aplokšņgeita, tikmēr te pirmais treileris filmai BRIGHT ar Will Smith un Joel Edgerton. No @DavidAyerMovies - ONLY on @netflix https://t.co/z8Ubn96ksJ