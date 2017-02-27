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До 12 марта в кафе-клубе Buberts на улице Дзирнаву, 15, каждый день с 8 до 23 часов (кроме воскресенья) можно ознакомиться с выставкой картин художницы Анны Кенне.

Открытие выставки стало основным событием минувшей среды в рамках программы дневного молодёжного лагере «Зима в Риге», предназначенного для людей с особыми потребностями и их друзей. Об этом сообщают организаторы выставки.

На новой выставке представлены картины маслом, которые можно разделить на две группы: анималистику с волками и ежами, а также работы в жанре натюрморта, написанные яркими фовистскими красками. Особая привязанность к ежам объясняется тем, что любимым мультиком девочки стала японская игра и фильм Sonic X, главным героем которой является голубой ёж. На церемонии открытия выставки участников лагеря, особенно детей, не оставил равнодушным домашний питомец Анны - африканский карликовый ёжик. Интерес к волкам сама художница объясняет тем, что «они очень осторожны и не подойдут к каждому проходящему». В свою очередь серия работ в фовистской манере объясняется любовью к свету и чистому цвету.

Илзе, мать Анны, которая руководит обществом «Латвийским детям с двигательными нарушениями», выразила благодарность проекту «Зима в Риге» за возможность провести персональную выставку Анны и принять участие в карнавале Латвийской Академии художеств -- исключительно для студентов этого вуза.

«Особая ценность проекта – в его многообразии. Анна получила возможность попасть на закрытое мероприятие Академии художеств, для ещё кого-то самым важным станет общение, для других возможность повозиться с домашними животными, и все всех вместе – возможность двигаться и узнавать Ригу с неожиданной стороны. Особо радует, что на сегодняшнем открытии я вижу много молодых людей с «нормальными потребностями», - отметила Илзе Кенне.

Анне Кенне пришлось с самого раннего возраста с помощью родителей преодолевать безжалостный диагноз - детский церебральный паралич. Она изучала дизайн интерьера в Пурвциемской Ремесленной школе, изучала визуальную коммуникацию в Балтийской международной академии. Основами живописи и рисунка она овладела под руководством таких мастеров как Ральф Янсонс и Гунтар Габрановс.

В настоящее время Анна изучает фотографию в Юглской школе дизайна и мечтает поступить в Латвийскую Академию художеств и выучиться на художника-аниматора. До сих пор её работы выставлялись на школьных выставках, с ними могли ознакомиться участники конференции «Доступность образования», проходившей в декабре 2016 года в Латвийской Национальной библиотеке, и все посетители ЛНБ.

Подробнее о мероприятии можно почитать на esredzu.lv.