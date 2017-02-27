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Генеральная прокуратура предъявила обвинение иностранному гражданину в даче взятки в размере 50 евро инспектору Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Взятка была дана за то, чтобы инспектор, используя служебное положение, принял экзамен на категорию В для получения водительских прав.

В прокуратуре не сообщили, гражданину какой страны предъявлено обвинение.

В январе прошлого года стало известно, что в даче взятки была уличена жена тогдашнего посла Азербайджана в Латвии Эльмана Зейналова Назира, которая пыталась получить права в обход установленного порядка.

Зейналов утверждал, что супруга после экзамена хотела просто сделать инспектору подарок на Новый год.