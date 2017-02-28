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Сотрудница магазина одежды в Таллинне лишилась работы из-за того, что использовала в общении русский язык. Об этом пишет эстонский портал Postimees.

Читательница портала, пожелавшая сохранить анонимность, последний год работала в магазине одежды Reserved в торговом центре Ülemiste. По ее словам, нововведения на работе периодически появлялись, но все принципиально поменялось с приходом новой заведующей.

«Недавно у нас сменилась заведующая. Как-то вскользь она сказала, чтобы на русском языке мы между собой больше не разговаривали. Эстонцев и русских у нас в коллективе примерно поровну - общаемся между собой по мере необходимости или взаимной симпатии. Я возмутилась, но заведующая аргументировала это тем, что мы живем в Эстонии, работодатель - эстонец, а значит, и говорить мы должны только на государственном языке», - рассказала девушка, занимавшая в магазине должность продавца-консультанта.

Девушка парировала, что это нарушает ее права и в ее трудовом договоре нет пункта о том, что она не может использовать русский.

«На это заведующая заявила в ответ, что ей или проходящему мимо клиенту может быть неприятно слышать русскую речь. А вдруг мы их обсуждаем? Кроме того, некоторым работникам якобы не помешала бы практика в эстонском языке. При этом заведующая говорит, что против русских ничего не имеет, но это некультурно и некрасиво по отношению к коллегам и клиентам - разговаривать на русском языке», - рассказала продавец.

Как отмечает девушка, после того, как она обратилась в СМИ и начальство получило соответствующие запросы на почту, на ее рабочем месте состоялся «разбор полетов».

«Я написала заявление об увольнении по собственному желанию. После такого скандала иначе никак. Заведующая стала говорить, что не запрещала, а попросила. Но ведь это неправда! Если это была просьба, то к ней можно прислушаться, а можно и проигнорировать - личное дело каждого. Но она после этого давила на то, что мы продолжаем разговаривать на русском», - рассказала девушка.

Кроме того, по ее словам, ей грозили испортить характеристику.

Портал Postimees попросил внести ясность в ситуацию члена правления компании LPP Estonia, в ведении которой находятся бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, Тармо Пыйклика. По его словам, все нововведения в Ülemiste Reserved были призваны обеспечить лучшее обслуживание клиентов.

«LPP Estonia OÜ исполняет все законы Эстонской Республики, включая Закон о языке. В статье 17 главы 4 Закона о языке сказано следующее: „У потребителя товаров и услуг есть право на получение информации и обслуживание на эстонском языке на основании Закона о защите прав потребителей“. Заведующая магазином попросила работников говорить в торговом зале на государственном языке для обеспечения лучшего обслуживания клиентов. Пожелание касалось работы в торговом зале, оно было призвано соблюсти добрые традиции LPP Estonia OÜ и законы Эстонской Республики», - заявил Тармо Пыйклик.

На вопрос, поступали ли ранее жалобы от клиентов на то, что сотрудники магазина общаются между собой на русском языке, он ответил:

«По возможности мы общаемся с клиентами на удобном для них языке, первичный контакт устанавливается с помощью приветствия на эстонском языке „Tere!“. Жду письменной информации, благодаря которой представленные утверждения можно было бы проверить, в соответствии с этим предприятие сделает выводы и при необходимости введет изменения. Установленные в наших магазинах камеры видеонаблюдения не воспроизводят звук, но мы можем проверить, были ли такие беседы и если да, как и когда они велись».

Также он отметил, что LPP Estonia OÜ имеет 26 магазинов и около 300 работников, предприятие функционирует в течение 14 лет, но подобное происходит у них впервые.

«К сожалению, обратившийся к журналистам сотрудник не общался с руководителем по персоналу предприятия, начальством или отвечающим за магазины менеджером по продажам. Надеюсь, что вы побудите его обратиться ко мне лично или письменно, чтобы мы могли провести внутреннее расследование для обеспечения соблюдения добрых традиций нашего предприятия», - добавил он.

Пожелания члена правления LPP Estonia OÜ были переданы уволившейся девушке, и та обещала обратиться к нему напрямую.