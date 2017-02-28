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Министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы уменьшить ставку подоходного налога с населения до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.

Сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола представила Национальному трехстороннему совету по сотрудничеству намеченные Минфином изменения в налоговой политике.

Разрабатывая реформы, Минфин получил и проанализировал предложения Банка Латвии, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, исследовательского центра "Certus" и других организаций.

Минфин и остальные авторы предложений согласны, что в Латвии слишком велико налоговое бремя на рабочую силу, особенно для низких зарплат.

Также стороны считают, что нужна реформа налога на прибыль предприятий за счет пересмотра льгот или введения нулевого налога на реинвестированную прибыль.

Минфин предлагает ПНН 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности. Минфин предлагает ввести дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро, то есть нулевой необлагаемый минимум будет при зарплате 1350 евро и 300 евро при минимальной зарплате.

Министерство иллюстрирует реформу на примере средней прогнозируемой зарплаты в Латвии в 2017 году - 910,5 евро. То есть, если сейчас при такой брутто-зарплате нетто-зарплата составляет 641,3 евро, то в результате реформы она повысится до 680,9 евро.

Минфин предлагает постепенно повысить необлагаемый минимум для пенсионеров.

Ставка НДС останется прежней - 21%, но шире планируется применять так называемый реверсный НДС. Министерство предлагает повышать акциз, налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость поставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.

Минфин предлагает сохранить НМП, уменьшив порог оборота для микропредприятий с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро. Дивиденды с НМП будут облагаться 20%-ным налогом. Ставка налога на гонорары составит 20%, а 5% нужно доплачивать на социальное страхование.

Разработаны также три рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения. Первый сценарий предусматривает из платежей социального страхования выделить 1%, что даст бюджету дополнительно 167 млн евро. Второй сценарий предусматривает увеличение пациентских взносов, если пациент не платит соцвзносов, а третий - увеличить НДС на один процентный пункт, что позволит взимать дополнительно 80 млн евро.