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Почему Еврейский детсад, получая софинансирование от самоуправления, не принимает детей других национальностей, задается вопросом портал известного журналиста Лато Лапсы pietiek.com.

"Обществу стоило бы поинтересоваться рижским еврейским детским садом "Мотек". Я заметил, что это учреждение дошкольного образования нарушает нормативные акты Латвийской республики. Я знаю случаи, когда ребенок не принадлежащий к еврейскому народу не был принят туда по причине своей национальности. И в то же время этот садик получает софинансирование от Рижской думы", - пишет автор статьи.

В ответе на жалобу, посланную автором в Дошкольный отдел Департамента образования культуры и спорта Рижской думы, в частности, говорится: "Согласно 26-й статье Закона о всеобщем образовании, порядок приема в частные дошкольные учреждения определяют его учредители. Тем не менее дошкольному учреждению в своей деятельности необходимо обратить внимание на соблюдение основных прав человека. 91-ая статья Конституции Латвийской Республики гласит, что все люди в Латвии равны, вне зависимости от имущественного и социального положения, расы, национальности, этнической принадлежности, пола, религиозных и политических взглядов, состояния здоровья, рода занятий и места жительства. В то же время вторая часть статьи 3.1 Закона об образовании гласит, что особое отношение к персоне допустимо, только если оно обосновано юридически. Таким образом, указанному учреждению необходимо юридически обосновать решение не принимать детей конкретных национальностей".

Есть также ответ от Службы контроля качества образования, выражающий позицию сразу четырех институций - Министерства образования и культуры, Министерства юстиции, Государственного омбудсмена и Государственной инспекции по защите прав детей: "Условия приема в дошкольные учреждения, основанные на этнической принадлежности ребенка и его национальности не обоснованы с правовой точки зрения. К тому же, обучаться еврейскому национальному самосознанию, традициям и культурным ценностям имеют право дети не только еврейского происхождения. Таким образом, порядок приема, существующий в данном учреждении сейчас, противоречит статье 3.1 Закона об образовании, запрещающей устанавливать различия между детьми".

"Есть только одна проблема, где найти юриста, который решится представлять интересы родителей в суде против учредителей детского сада - Рижской еврейской общины?" - такой вопрос задает портал в конце статьи, и предлагает читателям давать на него свои ответы.

В свою очередь, исполнительный директор Рижской еврейской общины Гита Умановская, в интервью радио Baltkom, отметила, что материалы сайта pietiek.com Община комментировать отказывается.