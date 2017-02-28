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В конце прошлой недели в Лиепаю приехала команда одного из популярнейших японских телешоу - Let's challenge the world. Передача, аудитория которой составляет около 20 млн человек, показывает приключения популярных актеров и комиков в самых интересных местах мира, пишет портал lsm.lv со ссылкой на LTV.

Let's challenge the world выходит на экраны каждое воскресенье с 2007 года — просмотр передачи стал для многих семейным ритуалом. Цель программы - через опыт японских актеров и комиков показать быт, культуру и историю различных стран. На прошлой неделе создатели сериала отправились в страны Балтии, но решение посетить Каросту приняли спонтанно.

"Обычно компания, которую я представляю, ищет самые интересные места для шоу, но в этот раз сами создатели сериала нашли это место. Они о тюрьме Каросты узнали от множества японских интернет-блоггеров", - рассказала координатор съемок в Европе Эстер.

В этот раз главным героем шоу стала комик и телерепортер Аяко Имото, которая прошла почти через все приключения, предложенные туристической программой "За решеткой". Японку переодели в тюремную робу, заставили исполнять команды, а также допросили. Не обошлось и без попытки побега.

Тюрьма Каросты давно известна как территория, где много необъяснимых вещей. Американские охотники за привидениями назвали местом, где больше всего духов в мире. И, хотя переживать в рамках шоу приходилось многое, японка Имото чувствовала себя здесь очень неуютно.

"Очень многое зависит от того, во что ты веришь. Японцы действительно верят в духов и паранормальные явления, поэтому им это место может казаться очень увлекательным", - добавила Эстер.

Тюрьму достаточно часто посещают другие съемочные группы: из Америки, Гонконга и Японии, а иностранные туристы приезжают каждый месяц. Гиды признались: сложнее всего вести экскурсии гостям из Азии, Турции и других восточных стран. Гид Кристер Крафтс рассказал, что самое сложное - не языковой барьер, а культурные различия.

Японская съемочная группа посетит также Вильнюс, Вентспилсский парк приключений и исторический центр Таллина.