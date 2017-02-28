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Студенты и работники Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) сегодня собрались у здания Кабинета министров на пикет, чтобы требовать отставки министра образования и науки Карлиса Шадурскиса.

Организованная акция протеста против ликвидации РАПУО будет "стартовым шагом" для требования отставки министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, заявили в вузе.

Как сказала журналистам ректор РАПУО Дайна Войта, если проанализировать процесс ликвидации вуза, ясно, что происходит нарушение принципов хорошего управления. РАПУО и сегодня уверена, что в смысле подготовки педагогов является лучшим вузом в Латвии. Войта упрекает Министерство образования и науки (МОН) в принятии решений "за спиной" и указывает - надо понять, кто ответит за это решение, когда "Шадурскис уже не будет министром".

"Если действительно правда, что Шадурскис готов идти на переговоры, то сегодня будет стартовый шаг к требованию его отставки. Если дискуссий не будет, мы потребуем отставки Шадурскиса", - заявила она.

Председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс поддерживает РАПУО, считая, что такую реорганизацию вуза - без серьезного обсуждения, анализа и оценки вместе с партнерами - не следует продвигать вперед, а наоборот, необходимо прекратить.

Необходимо начать реальные дискуссии о том, что от этой реорганизации выиграют работники, студенты и государство в целом, считает он. "В работе министра образования и науки применяются поспешные, быстрые методы решения проблемы, что в демократической стране неприемлемо", - сказал Балдзенс.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага тоже подчеркнула, что в демократическом государстве нельзя поддерживать реформы, продвигаемые в авторитарном стиле.

Комментируя принятое вчера сенатом Латвийского университета (ЛУ) решение поддержать присоединение РАПУО к ЛУ, Ванага отметила, что "ЛУ получит ряд выгод от ликвидации РАПУО".

Представитель Латвийского объединения студентов (ЛОС) Майра Белова подчеркнула, что ЛОС считает необходимыми изменения в секторе высшего образования, но они должны быть продуманными и согласованными. Сейчас же студенты опасаются, что если допустить ликвидацию РАПУО, будет создан прецедент, и в будущем такая же судьба уготована и другим вузам.

Как сообщалось, Министерство образования и науки решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.