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Власти государств Балтии должны наладить взаимодействие с русскоязычным населением, чтобы эффективно противостоять угрозе гибридной войны со стороны России. Об этом говорится в докладе финансируемого американским правительством исследовательского центра RAND Corporation "Гибридная война в странах Балтии. Опасности и потенциальные ответы".

Автор исследования Эндрю Радин пришел к выводу, что, хотя вероятность открытых подрывных и диверсионных действий РФ на территории стран Балтии невысока, полностью исключать такое развитие событий нельзя.

В докладе, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, Радин, напоминая о присоединении Крыма и поддержке Москвой ополченцев на востоке Украины, предупреждает о возможности использования Россией русскоязычного меньшинства в странах Балтии для получения рычагов влияния в регионе.

Комментируя термин "гибридная война", Радин приводит слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что в настоящее время акцент в выборе методов противоборства смещается в сторону "широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения", пишет газета "Коммерсант".

В докладе говорится, что Россия, во-первых, может вести "ненасильственные подрывные действия" - к примеру, использовать пропаганду для дискредитации властей балтийских государств. По мнению Эндрю Радина, наибольшую угрозу Россия представляет для Эстонии и Латвии, так как именно в этих странах русскоязычные граждане составляют значительную часть населения.

Во-вторых, продолжает автор исследования, Россия может вести "скрытые действия с применением насилия". Эксперт со ссылкой на неназванное "бывшее латвийское официальное лицо" пишет о возможности "начала Россией террористической кампании против балтийских государств".

Третьим направлением гибридной войны могут быть "традиционные военные действия при поддержке скрытой деятельности". Цель такой атаки - захват территории, смена правительства или сдвиг военного баланса во внутреннем конфликте, говорится в исследовании.

Чтобы минимизировать потенциальную опасность, исходящую от России, Эндрю Радин предлагает обеспечить симпатии русскоязычных жителей стран Балтии к властям, расширив их политические и гражданские права, усилить борьбу с пропагандой, в частности создавая русскоязычные телеканалы, а также укрепить военный потенциал стран Балтии, прежде всего при помощи США и других союзников по НАТО.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя "Коммерсанту" исследование, назвал его "очередной приметой антироссийской истерии на Западе".

Страны Балтии в течение последних трех лет неоднократно заявляли о растущей, по их мнению, угрозе со стороны РФ в связи с присоединением Крыма и эскалацией вооруженного конфликта на востоке Украины. Политические деятели Запада заявляли, что захватнические амбиции России могут распространиться и на страны Балтии.