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Сегодня, в последний день календарной зимы, на солнце воздух по всей Латвии, кроме Колки, прогрелся до +7..+9 градусов, а местами был побит температурный рекорд 28 февраля.

Рекорд побит в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

1 марта, первый день весны, будет в основном пасмурным, с дождями и туманом. В Курземе возможен дождь со снегом.

Температура ночью составит 0..+4, днем +3..+8 градуса.

В Риге будет пасмурно, температура ночью составит +2 градуса, днем воздух прогреется до +5.