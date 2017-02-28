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5 марта в 17 часов в церкви Святого Иоанна пройдет благотворительный концерт в поддержку людей, страдающих от онкологических заболеваний. Собранные средства будут использованы для организации специального лагеря, в рамках которого с людьми будут работать онколог, психолог, тренер по йоге, терапевт по искусству.

Как отмечают организаторы мероприятия, в других странах уже давно сложилась традиция подобных лагерей. Когда люди получают психологическую и моральную помощь, их организм лучше борется с недугом, что в итоге продлевает их жизнь, отмечают организаторы.

В благотворительном концерте поучаствуют Trio Tresensus, Айнарс Миелавс, Роберта Панава Ноел и другие артисты.