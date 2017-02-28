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Некая жительница Риги по имени Даце Дукате с помощью пользователей социальных сетей хочет поблагодарить медиков за скорую помощь в поддержании жизни дочери, пишет Kasjauns.lv.

"Хочу сказать большое СПАСИБО дежурному врачу Неотложной медицинской помощи, которая предоставила скорую и профессиональную помощь во время телефонного разговора 26 февраля с 7:00 до 7:30, когда у нашей маленькой доченьки возникла острая необходимость в поддержании ее жизни", -пишет Даце.

Она просит латвийцев делиться этой новостью, чтобы она как можно быстрее дошла до адресатов.

"Пожалуйста, поделитесь, чтобы наше огромное спасибо дошло до отзывчивого и сердечного доктора", - просит Даце, таким образом благодаря врача-консультанта диспетчерской Йоланте Лиците.

"На глаза до сих пор наворачиваются слезы, когда вспоминаю то утро, когда маленькому человечку стало настолько плохо, что своими силами мы бы не справились. Я в 6.57 позвонила на 112, где меня соединили со службой Неотложной медицинской помощи, где операторы приняли вызов в Вецумниеки и соединили с дежурным врачом", - рассказывает Даце.

Дежурному врачу Йоланте Лиците она шлет самые теплые слова благодарности от своей семьи.

"Этот стресс словами не описать, однако со мной доктор разговаривала очень любезно, строго и успокаивающе. Она по моей просьбе продолжала разговаривать также и тогда, когда опасность уже миновала, а "скорая помощь" еще не приехала. Мне было настолько страшно, что я не была готова прервать разговор до приезда медиков», - признает женщина.

"Пожалуйста, поделитесь, чтобы наше огромное спасибо дошло до отзывчивого и сердечного доктора. Дай Вам Бог, всего хорошего!", - написала Даце.

Пользователи соцсети стали активно делиться информацией, а также комментировать пост. "С большим уважением и сердечностью ко всем медицинским работникам. Спасибо за выдержку. Радует, что есть такие люди!", - пишут пользователи.