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В среду с утра во многих местах Латвии из-за тумана видимость снижена до 200 метров, предупреждает Latvijas Valsts ceļi.

С утра самый густой туман констатирован в Салдусе, Тукумсе, в Добеле, а также в окрестностях Риги. Погода сохраняется облачная, без существенных осадков. Температура воздуха от 0 до +4 градусов, дует слабый юго-восточный ветер. В аэропорту "Рига" видимость с утра была около 400 метров, температура была +2 градуса.

Максимальная температура воздуха во вторник по всей Латвии не превышала +6...+9 градусов. Также стало известно, что на шести наблюдательных станциях была зафиксирована рекордно теплая для 28 февраля температура. Так самая теплая в Европе погода в этот день была в Испании и на Балканах - +23...+24 градуса, самая же низкая, -24 градуса, в ночь на среду зафиксирована на севере Финляндии и в Мурманской области России.