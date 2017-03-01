Вертолеты Blackhawk со второй попытки добрались до Латвии (7)

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Общество | 1 марта 2017 года, 09:47

В рамках операции Atlantic Resolve сегодня в Латвию прибыли пять американских вертолетов Blackhawk.

В Рижский аэропорт прибыл транспортный самолет ВВС США с вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими подразделения Fеniks 10-й авиабригады армии США.

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В церемонии встречи приняли участие посол США в Латвии Нэнси Петит, министр обороны Раймонд Бергманис, начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный, вице-командующий ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Догерти.

Напомним, как писал Mixnews, вчера воздушную технику не смогли доставить в Латвию с первой попытки из-за технических проблем с транспортным самолетом.

Комментарии 7
Крик1 час назад
А эти "тазы" техосмотр то пройдут?? Не хотелось бы чтоб эти "кастрюли" попадали сверху при ещё одном "удачном" взлёте.
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Псковская.1 час назад
А сегодня будет балл чертей у недобитоксов? в честь прибытия хозяев?
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ёклмн49 минут назад
Никто не знает,они могут летать или тоже немного неисправны?:)
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