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В рамках операции Atlantic Resolve сегодня в Латвию прибыли пять американских вертолетов Blackhawk.

В Рижский аэропорт прибыл транспортный самолет ВВС США с вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими подразделения Fеniks 10-й авиабригады армии США.

В церемонии встречи приняли участие посол США в Латвии Нэнси Петит, министр обороны Раймонд Бергманис, начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный, вице-командующий ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Догерти.

Напомним, как писал Mixnews, вчера воздушную технику не смогли доставить в Латвию с первой попытки из-за технических проблем с транспортным самолетом.