Вертолеты Blackhawk со второй попытки добрались до Латвии (7)
Общество | 1 марта 2017 года, 09:47
В рамках операции Atlantic Resolve сегодня в Латвию прибыли пять американских вертолетов Blackhawk.
В Рижский аэропорт прибыл транспортный самолет ВВС США с вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими подразделения Fеniks 10-й авиабригады армии США.
В церемонии встречи приняли участие посол США в Латвии Нэнси Петит, министр обороны Раймонд Бергманис, начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный, вице-командующий ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Догерти.
Напомним, как писал Mixnews, вчера воздушную технику не смогли доставить в Латвию с первой попытки из-за технических проблем с транспортным самолетом.
А эти "тазы" техосмотр то пройдут?? Не хотелось бы чтоб эти "кастрюли" попадали сверху при ещё одном "удачном" взлёте.
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А сегодня будет балл чертей у недобитоксов? в честь прибытия хозяев?
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Никто не знает,они могут летать или тоже немного неисправны?:)
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