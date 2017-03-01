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В связи с началом Великого поста Латвийская Римско-католическая церковь предлагает своим прихожанам использовать особую программу для телефонов.

Специально разработанное приложение для смартфона, включающее в себя "Календарь поста", можно скачать на странице katolis.lv. Фрагменты календаря ежедневно будут публиковаться не только на портале, но и в социальных сетях Facebook и Twitter.

Портал призывает за 40 дней поста больше думать о любви и подготовиться духовно к празднику Воскресения Иисуса Христа.

Для этой цели разработан удобный помощник - "Календарь поста" (Gavēņa kalendārs), который каждый день предлагает рассуждения о Священном Писании и короткую молитву.

В главном разделе "Услышь слово Господне!" страдающие и социально незащищенные люди ежедневно смогут делиться о прочтении Священного Писания.

В свою очередь, в рубрике "Возлюби Господа!" будут размещаться короткие молитвы, чтобы укрепить связь с Богом.

В категории "Возлюби ближнего своего" советуют каждый день поста делать небольшие свершения, например, отказаться от какого-нибудь порока, который мешает расти любви к страждущим. Также в этом разделе можно найти способы помочь нуждающимся.