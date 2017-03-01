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Минздрав с апреля начнет доплачивать хирургам 410 евро за каждую операцию, которая проводится пациенту впервые после постановки диагноза онкологического заболевания. Об этом пишет газета Latvijas avīze.

В целом для доплат хирургам, операционным сестрам и другому медицинскому персоналу, который участвует в операциях, предусмотрено 2,4 млн. евро.

Как в интервью радио Baltkom отметил врач-онколог, руководитель отделения хирургии рака груди Восточной больницы Янис Эглитис, 410 евро будут распределены между всем персоналом, который участвует в проведении операции.

"Эти деньги предназначены для всей бригады: хирургам, анестезиологам, помощникам, сестрам. Получается не очень большая сумма, но это начало. Операции могут длиться и по 10 часов", - отметил он.

Средства будут взяты из выделенных на программу диагностики и лечения онкологических заболеваний 12,3 млн евро. По расчетам министерства, на эти средства можно будет доплатить врачам примерно за 6000 операций.

В настоящее время за операции платят по тарифу, который ниже себестоимости, отмечает издание. Доплата вводится потому, что Минздрав обозначил онкологию, как приоритетное направление.

При этом ранее газета писала, что по решению правительства, с 31 декабря 2017 года медицинская специальность хирург-онколог перестанет существовать. Законодатели ссылаются на то, что в Европе не существует такой узкой специализации как онкохирургия — эта отрасль сохранилась в Латвии еще с советского времени.

Председатель Совета по сертификации общества врачей Густав Латковскис считает это решение верным. По его мнению, Латвии не следует строго разграничивать онкологические операции как компетенцию исключительно хирургов-онкологов, которых в стране к тому же уже не хватает.

Как сообщалось, Министерству здравоохранения по решению Сейма было поручено разработать план лечения онкологических заболеваний на 2017-2020 годы. Этот план предусматривает, указание необходимых для лечения онкологии препаратов приоритетными в списке компенсируемых лекарств, чтобы при выделении дополнительного финансирования первыми лекарства получали пациенты, которым это наиболее необходимо.

Цель плана — улучшить раннюю диагностику раковых заболеваний, увеличив число пациентов, у которых установлена 1-я и 2-я стадии заболевания хотя бы до 60% от общего числа пациентов, поставленных на учет, и обеспечить своевременное лечение раковых опухолей с самой распространенной локализацией.