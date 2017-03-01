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С наступлением теплой погоды в Латвии активизируются клещи, рассказала в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении невролог Объединения центров здоровья Даце Берзиня, об этом пишет портал lsm.lv.

Сейчас в Латвии уже достаточно тепло, чтобы клещи могли активизироваться. И даже, если заморозки еще дадут о себе знать, клещи уже не замерзнут.

Чаще всего клещи размножаются в местах с лиственными деревьями и влажной средой. В Латвии чаще всего эти насекомые встречаются в Курземе, Балдоне и некоторых местах под Ригой. Но надо учитывать, что шанс стать жертвой клеща есть и в городе.

До трети клещей могут быть инфицированы различными болезнями, включая энцефалит и болезнь Лайма. В прошлом году энцефалит был обнаружен у 226 латвийцев, а болезнь Лайма – у 450 пациентов.

Первым признаком энцефалита является повышенная температура, на что люди не всегда обращают внимание. А для Лайма характерны озноб, а также головные боли, а иногда и боли в суставах. Эту же болезнь характеризует сильная сыпь на коже.

Невролог рассказала, что сейчас – последний момент, когда можно попытаться вакцинироваться от клещевого энцефалита, поскольку иммунитет к нему вырабатывается недели через две после прививки.