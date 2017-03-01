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Фото LETA/Gatis Dieziņš

Работникам родильного отделения Кулдигской больницы в этом году снизили оклад. В итоге акушерки стали зарабатывать менее двух евро в час "на руки", пишет kasjauns.lv

Сами акушерки считают свою заработную плату просто жалкой.

"Если не считать ночных смен, то после уплаты налогов у нас не выходит даже двух евро. В этом году зарплаты даже сократились, так как поменяли необлагаемый минимум - это минус еще пять евро", - пояснила глава родильного отделения Кулдигской больницы Гунта Цепурите.

В свою очередь, ее коллега Инга Лосане не смогла сдержать возмущения.

"Если такая заработная плата, могу представить какая будет пенсия", - сказала она.

Они обе солидарны с работниками Рижского роддома, которые протестуют против низких заработных плат и требуют повышение почасовой ставки зарплаты с 3,05 евро до 5,50 евро. У акушерок Кулдигской больницы до уплаты налогов выходит примерно 2,40 - 2,60 евро в час, и они не верят в то, что деньги на повышение можно найти.

Тем не менее, чтобы как-то выжить, акушерки стараются брать больше смен, а после ночного дежурства еще принимают амбулаторно.

При этом они не надеются, что зарплаты вырастут.

"Думаю, что зарплаты не повысят, ведь деньги нужны в других местах. Только депутаты могут себе добавить по 200-300 евро. В министерстве знают - нам некуда деться. Мы здесь прожили всю жизнь, и у всех здесь семьи. Они, наверное, думают: "Пусть радуются, что есть куда прийти и поработать!"", - иронизирует Цепурите.

Инга Лосане добавила, что хотела бы не проводить все время на работе.

"Я хочу работать только одну смену, и не пропускать мимо жизнь. Хочу как нормальный человек посещать концерты и театр, а не только слушать радио", - сказала Лосане.

Со слов руководителя родильного отделения Кулдигской больницы, врача Илзе Смилтане, акушерки сейчас находятся в катастрофическом положении.

"Старшая акушерка на работе каждый день, две других - на дежурствах. А зарплаты их всего на каких-то десять евро отличаются от зарплат помощников сестер, которые работают почти за минималку", - отметила Илзе Смилтане.

Как сообщал Mixnews ранее, работники Рижского роддома грозят уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат.

В свою очередь, работники родильного отделения Университетской клинической больницы имени Пaула Страдиня направили в Министерство здравоохранения и руководству больницы письмо с требованиями удвоить почасовую оплату.