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С 1 марта 2017 года предприятие Rīgas namu pārvaldnieks вводит бесплатный номер 8000 8989, сообщает портал самоуправления riga.lv. Это сделано для того, чтобы клиентам было удобнее сообщать об аварийных ситуациях.

Что касается консультаций по вопросам обслуживания жилой собственности, то звонить по-прежнему надо по номеру 8989.

"Одна из важных задач предприятия – продолжать улучшать коммуникацию с клиентами и доступность. Мы вводим новые и современные решения, которые удобны и легкодоступны нашим клиентам – это особенно важно в ситуациях, когда клиенту срочно необходима наша помощь. Новый аварийный норме даст возможность каждому клиенту бесплатно регистрировать заявку и оперативно получить помощь", - указывает глава правления RNP Иво Лецис.

Аварийный номер будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. Звонок по номеру 8000 8989 – бесплатный для всех телекоммуникационных операторов.