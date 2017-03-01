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Доведенная до отчаяния жительница Латвии Анда Кристкалне на днях опубликовала в Facebook пост, направленный против власть имущих. В нем жительница жалуется на то, что с нынешним семейным пособием, которое государство предоставляет на детей, невозможно содержать ребенка. Между тем депутаты Сейма получая огромные зарплаты, просто издеваются над народом.

«Проклятое правительство – стая шакалов! Я готова отдать вам, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВОРАМ, свое семейное пособие в размере 11,38, так как ребенку на него ничего невозможно купить. Дорогие мои, Сейм издевается над детьми, врачами, пенсионерами, в общем над всеми жителями Латвии. Я, будучи гражданкой Латвии, наслышана о том, что в других странах, таких как Эстония, Литва, Польша, Германия, Швеция и др. обстоятельства жизни намного лучше, включая налоги, детские пособия, дороги не так разрушены, как у нас в Латвии. В Латвии на минималку не выжить. Что это за дела, депутаты Сейма? Все ликвидировали, урезали и обворовали, раскормленные жировые мешки, вам все еще мало, депутаты. Лучше бы Рейзниеце-Озола купила бы себе шахматную доску (кто знает, как она играет, может был бы больший толк). Все разворовали, понастроили себе шикарные виллы. Может быть какому-то сидящему на диете депутату не хватает черной икры и лососины. У депутатов Сейма маленькие зарплаты, но эти хамы получают 1500 евро. Честно говоря они едят не только икорочку, но еще издеваются над нашими детьми. Что это 11.38 евро. На эти деньги ребенок не может выжить здоровым ни в месяц, не в выходные, никак. Кто-нибудь помогает покупать учебные принадлежности, детскую одежду?! Тьфу…Но мне, как супермаме надо все сделать за эти 11.38 евро…НУ ЖРИТЕ, ШАКАЛЫ, ЖРИТЕ И ЧТОБЫ ВАС РАЗОРВАЛО ОТ ЭТИХ УКРАДЕННЫХ У ЛАТВИЙСКОГО НАРОДА ДЕНЕГ!!! СТЫД И ПОЗОР ДЕПУТАТАМ СЕЙМА!!

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на этот пост, тиражируя этот пост, активно комментируя сказанное. Так, один из проживающих за рубежом мужчина написал.

"11,38 евро семейное пособие? "Я живу в Германии уже 6 лет. Получаю зарплату в размере 1400 евро. Моя жена не работает. У нас двое детей 8 и 3 лет. Здесь детское пособие составляет 190 евро на каждого ребенка до 21-ого года. Плюс я получаю социальное пособие в 490 евро , так как я в семье – единственный работающий. 1400+380+490. Посчитайте и подумайте, что вам дает ваша дорогая родина", - написал пользователь Facebook.

Другой пользователь пишет, что правящие довели народ до того, что про них ничего хорошего нельзя сказать.

"До чего правительство довело людей. Про них ничего хорошего невозможно сказать. Настолько я помню, с тех пор, как получили независимость, мы тонем. Они такие умники, что за 25 лет не достигли ничего. В связи с чем многие уехали отсюда. А многие из тех, кто остался - в отчаянии. Ничего депутатов не волнует, если бы у них болела голова о народе, то они так не поступали бы", - написал комментатор.

А еще один из комментаторов пишет следующее: "Автор поста прав. Что мы можем сделать для пользы дела. Майдан. Или восстание против государства! Простите, но иначе ничего не изменится!".